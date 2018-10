07, Febrero, 2016 07, Febrero, 2016 3:48 a.m. 3:48 a.m.

LEONEL ARGÜELLO, EPIDEMIÓLOGO: “EL ZIKA ES EL VIRUS MÁS LEVE DEL AEDES” El epidemiólogo analiza la reciente epidemia del virus zika en Latinoamérica y la lucha que se está perdiendo contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor de esa y otras tres enfermedades. Un caso muy común. Un zancudo acaba de poner huevos en una tapa de gaseosa, que encontró en el patio de una casa, en un barril con agua limpia o cualquier otro recipiente y ahora necesita comer. Extiende sus alas y las mueve rápidamente para alzar el vuelo en busca de un ser vivo a quien chuparle la sangre. Cruce los dedos para que no sea usted. Aterriza sobre su piel, se sostiene en sus patas y usa su pico para perforarle un milimétrico agujero, donde escupe un poco de su saliva para adormecerlo. El festín empezó, pero ese zancudo tenía en su organismo el virus del zika y lo transmitió a su cuerpo. Cada persona infectada puede ser picada, al menos por un mosquito diferente diario, y esos mosquitos picarían a otro ser humano durante los siete días que dure la enfermedad. Así es como se multiplican rápidamente estas enfermedades, explica el epidemiólogo Leonel Argüello, quien dice que de cada cinco personas, solo una mostrará síntomas de la enfermedad por lo que alerta que la situación para los epidemiólogos es más grave de lo que parece. Él ha trabajado en la lucha contra los zancudos desde sus inicios en el Ministerio de Salud, ahora dice que los países no hicieron bien su trabajo y por eso hay tantas epidemias, al punto que asegura que la lucha no se dirige al blanco correcto. Argüello compara al zika con otras enfermedades que transmiten los zancudos y advierte que el panorama podría ser peor en el futuro si no se toman precauciones, pues en Nicaragua hace poco también hubo problemas con el dengue y el chikungunya. ¿Es tan peligroso el zika como el dengue? No. El virus del zika es uno de los cuatro virus que transmite el mosquito aedes aegypti que tenemos en Nicaragua. El chikungunya, el dengue, el zika y la fiebre amarilla, que no tenemos en este momento, pero en América del Sur está reportado. El virus zika, de todos ellos, es el más leve. No mata. Solo en raras ocasiones a personas que tengan demasiados problemas. ¿Como enfermedades crónicas? Sí, puede ser diabetes, hipertensión o presión alta, problemas del corazón o de los pulmones o aquellos que tengan inmunodeficiencia como el sida o que tengan defensas bajas por otras causas. De todas estas enfermedades las más mortales son la fiebre amarilla, el dengue de dos tipos: el hemorrágico y el shock por dengue. La más debilitante es el chikungunya, que te deja 10 días que no podés levantarte de la cama y en algunas personas pasan hasta seis meses con dolores articulares y restricciones de movimiento. El zika ha agarrado popularidad básicamente porque se le ha relacionado con algunas malformaciones congénitas como la microcefalia o niños que no tienen microcefalia, pero que tienen daños neurológicos, daños en el ojo o en el cerebro y por eso se está planteando que estos niños no son funcionales. Van a tener que ser cuidados estrictamente. Pero hay unos casos de niños que crecieron con microcefalia, ¿con cuidados la mayoría puede vivir bien? No es tan común. Lo que pasa es que si tu cerebro no crece, no te desarrollás. Es como que si no te crece el pie te caerías, a menos que usés muletas. En este caso hay niños que tienen una vida corta, pero pueden vivir varios años, aunque tienen que ser cuidados. No son funcionales por ellos mismos. No es el síndrome de Down u otro síndrome, que puede viajar o hacer trabajos sencillos, pero en el caso de estos niños, con microcefalia, son más afectados. ¿Qué es lo que hacés con estos niños y las mujeres? Pues comenzar a investigar, cuáles son las causas que producen microcefalia y esas causas son: toxoplasmosis, que es una enfermedad que te da al ponerte en contacto con las heces de gato durante el embarazo, el citomegalovirus, que eso también te lo pude producir y la sífilis que es una enfermedad de transmisión sexual y la rubeola que en una embarazada también puede provocar microcefalia. El zika es peligroso nada más para las mujeres embarazadas, entonces. El mayor peligro está para las mujeres embarazadas. Y la otra cosa, que se ha visto, es que da el síndrome de Guillain Barré, que es una enfermedad que te da una parálisis ascendente progresiva que empieza en los pies y después te das cuenta que luego va a las piernas, los muslos, el abdomen, a algunos les paraliza las manos y luego va a los pulmones y no podés respirar, necesitás una maquinaria y hay una mortalidad del 10 al 20 por ciento de los pacientes. El Guillain Barré es una enfermedad que la conocemos como autoinmunitaria, que por razones desconocidas, tu cuerpo produce anticuerpos contra tu propio nervio. ¿Estamos en el punto donde debemos recomendarle a las embarazadas que no tengan niños como lo hicieron El Salvador, Colombia o Brasil que tienen más casos? Por eso es mejor decirles a las mujeres que en esta época no lo hagan, mejor que esperen. Que esperen uno o dos años para estar más claros por las investigaciones que se están haciendo. Lo que pasa es que los casos hay que verlos con cierta relatividad. Las cifras oficiales son las correctas, porque son las que el Ministerio de Salud capta. Los que llegan a las unidades de salud y se identifican como casos de zika son los que el Minsa está reportando como casos oficiales. Esta es una enfermedad que tiene las siguientes características, de cada cinco casos hay uno que es sintomático. Entonces, si vos lográs diagnosticar un caso hay cuatro detrás que no diagnosticaste porque son asintomáticos. Entonces, desde el punto de vista oficial hay cinco casos, pero desde el punto de vista epidemiológico, hay 55 casos. Ahora, ¿qué potencial tiene cada caso para producir otros casos? Si yo tengo zika hoy, durante siete días va a estar el virus en mi sangre y cualquier mosquito que me pique a mí se va a llevar mi sangre y el virus y te lo va a transmitir a vos en una semana. Al menos, me voy por lo mínimo, si estoy infectado me va a picar un mosquito diario. Se lo va a pasar mínimo a otro paciente, por lo tanto son siete más. Si hay 55 casos lo tenés que multiplicar por siete y así vas. Parece que estas enfermedades están en auge, salimos de dengue para pasar por el chikungunya y ahora tenemos el zika, ¿Se está poniendo más grave la situación cada vez? Yo diría que estamos ante un descuido a nivel internacional. Nosotros sabemos perfectamente desde hace años que el aedes aegypti es un mosquito que va a aumentando conforme va aumentando la migración de las ciudades. En el 85 nosotros tuvimos una epidemia de dengue, pero lo controlamos. Entonces, qué está pasando, antes que la OMS, la OPS y todos los países comenzáramos a luchar contra el vector, que es lo principal, es lo que se llama prevención, solo se registraban los casos. Entonces solo dijimos “¡Ahí viene el chikungunya! !Ahí viene¡ !Ahí viene!”. Y se metió. El error que hubo fue no tener una mentalidad preventiva. ¿Cuál es el error? Te dicen la cantidad de casos, pero no el porcentaje de infestación. Si en Managua tenemos un 40 por ciento, estamos muy mal. Si en Managua tenés un 5 por ciento, estamos remal. Deberíamos tener menos del 3 por ciento del índice de infestación. El error global es que no se han concentrado en el vector, que es el transmisor. Fuente: La Prensa