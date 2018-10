08, Febrero, 2016 08, Febrero, 2016 2:52 a.m. 2:52 a.m.

"NECESITAMOS MÁS ESTUDIANTES Y MENOS NINIS"

“La educación es vital para el país. Estamos retrocediendo en un factor de suma importancia para que un país logre desarrollarse y tener una buena economía, recordemos que la falta de educación, es lo que no permite a un país en vías de crecimiento avanzar” explicó el Dr. Oscar René Vargas en el programa Jaime Arellano en la nación transmitido por 100% Noticias el canal. En el 2014 en número de matrícula inicial fue de 1. 636 millones, este año hubo un claro declive con 1. 4 millones, cuando se esperaba que la cifra para este año aumentara a 2 millones de estudiantes en los salones de clases. “El problema educativo, no es con este gobierno esto ha pasado con todos los gobernantes que hemos tenido en Nicaragua, lo que pasa es que con el gobierno actual se ha invertido menos en educación, el crecimiento de la educación no va de acorde a la demanda, los chavalos no quieren estudiar y a los malos gobiernos le conviene eso, ahora todos quieren ser ninis" comentó Vargas. El curso escolar 2016 inició oficialmente hoy en Nicaragua. Este año la jornada se extenderá hasta el 30 de noviembre próximo, con una pausa del 4 al 11 de julio, que dividirá el curso en dos semestres. El gobierno prometió la contratación de mil nuevas plazas de docentes, el fortalecimiento de la modalidad multigrado en 5,374 escuelas, la alfabetización de 39, 352 personas y la entrega de 604, 733 paquetes escolares. Andreina Castillo/ 100% Noticias