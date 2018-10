09, Febrero, 2016 09, Febrero, 2016 2:36 a.m. 2:36 a.m.

NICARAGUA ADQUIRIRÁ NUEVOS AVIONES, SEGÚN EMBAJADOR RUSO

Nicaragua está en proceso de renovación de aviones de defensa del ejército nicaragüense, así lo confirmó el embajador saliente de la Federación Rusa en Nicaragua, Nikolay Mikhaylovich Vladimir sin especificar cuántos medios de defensa aéreos fueron adquiridos, ni el costo de los mismos, ni la capacidad de los aparatos, ''pero no son aviones de combates'', precisó el diplomático. Expresó que la policía y el ejército tienen equipos rusos de los años ochenta que “hay que modernizar” y estos llegarían en marzo, según el embajador. “A veces hay que modernizar, hay que sustituir algo que ya pasó el tiempo y ese trabajo está permanente, pero se trata solo de cambiar algo que por tiempo de uso hay que cambiar”, señaló textualmente el embajador Nikolay Mikhaylovich Vladimir, durante la condecoración del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a través de la Cancillería de la Orden José de Marcoleta en el Grado de Gran Cruz como embajador saliente de Rusia en Nicaragua. El diplomático de Rusia estuvo en el país desde el año 2011 al 2016. En sus funciones logró que viniera por primera vez a Nicaragua y solamente al aeropuerto internacional Sandino, un presidente de Rusia en este caso el mandatario Vladimir Putin. Sobre las declaraciones del embajador de Rusia no hay información oficial del vocero del ejército de Nicaragua, coronel Manuel Guevara. Se supo del mismo embajador saliente que “Nosotros podremos cooperar aquí con Nicaragua en temas de aviación civil. Además de adquisición de aviones se trata de modernización del Aeropuerto Internacional (Augusto C. Sandino)”, expresó Vladimir sobre este proceso de adquisición que “más o menos se ha concretado”. Nicaragua busca adquirir al menos dos aviones Sukhoi Superjet 100, para aviación civil, solo para comenzar el proceso, precisó el embajador de Rusia. No se sabe quién será el que lo sustituirá en el país. Se recuerda que cuando estuvo en una recepción diplomática sostuvo un encuentro con el anterior embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Javier Sandomingo, cuando las relaciones entre Rusia y la UE eran muy tensas por la situación en Ucrania. La Jornada