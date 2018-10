09, Febrero, 2016 09, Febrero, 2016 3:20 a.m. 3:20 a.m.

UN MUERTO Y UN HERIDO POR DISPARO DE POLICÍA VOLUNTARIO EN SIUNA

Un muerto y un herido de gravedad es el saldo que dejó un disturbio en el que una patrulla policial intentaba restablecer el orden, hecho registrado la noche del domingo en la comunidad El Hormiguero, ubicada a 22 kilómetros al noreste del municipio de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La víctima fue identificada como Heriberto Armas de 42 años, quien fue alcanzado por un disparo realizado por el policía voluntario Wilfredo Figueroa Martínez, estos intervenían en un pleito suscitado en una cantina propiedad de Trino Orozco. En el hecho también resultó herido de gravedad Yorbin Aldemir Guido Valdivia de 19 años, según las versiones fue el mismo disparo que hirió a ambos. La patrulla estaba al mando de Anastasio Cárdenas, jefe de sector en la zona, quien es señalado por familiares de la víctima de tener rancias personales con el occiso. Julia Ramos, madre de la víctima explicó que su hijo sostenía problema por una pasada donde salía a entregar leche, el cual ya era del conocimiento de las autoridades y estos no procedieron a atender el conflicto. "A mi hijo me lo mataron de gusto, sin haber motivo, pido castigo para ese policía", dijo visiblemente consternada la madre. Amalia Valdivia, explicó que había un pleito frente al bar, de pronto un oficial disparo y el disparo alcanzó a su hijo, "estábamos con mi hijo en el Hormiguero, porque andábamos encontrando a su papa que venía de Jinotega y se armó un pleito y vino el policía por querer controlar el pleito disparo tendido y fue ahí donde lo alcanzó lo alcanzó el balazo, yo pido justicia", reiteró Valdivia Guido Valdivia, fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Carlos Centeno de Siuna, donde se encuentra en recuperación. Al lugar se presentó el comisionado mayor Oswaldo Pérez Woo, jefe de la delegación policial del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukuku, sin embargo no se ha pronunciado sobre los hechos ni las investigaciones realizadas.