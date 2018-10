10, Febrero, 2016 10, Febrero, 2016 3:21 a.m. 3:21 a.m.

CORTE DE LA EXPORTACIÓN A VENEZUELA PRINCIPAL PROBLEMÁTICA EN LA GANADERÍA

La crisis entre el sector ganadero y la industria cárnica del país continúa. Y el más afectado es el sector ganadero, según el ex diputado y productor Freddy Torres, quien esta mañana estuvo en el programa de Jaime Arellano en la Nación para conversar sobre esta problemática. Para Freddy Torres el principal problema es el corte de la exportación de carne a Venezuela, ya que se ha visto una reducción importante en las ventas de febrero de 2016 comparadas con las ventas en 2015, pero el por qué de la reducción se desconoce y no se sabe si es por la retención del ganado. Otra de las problemáticas, es el precio que la industria quiere pagar, según Torres, los ganaderos no persiguen imponerle un precio a la industria, lo que quieren es establecer un mecanismo de referencia transparente, tomando en cuenta los destinos donde se importe la carne. “No veo porque los precios que se nos quieren dar sean al antojo de la industria”, expresó. Una de las denuncias que también hacen los ganaderos son los cobros irregulares que les hacen cuando quieren sacar su ganado por las fronteras del país, ellos denuncian que en algunos lugares les cobran por cada animal que va en el camión y los retienen en la frontera hasta horas de la noche para hacerles más cobros. Según el ex diputado, lo que se debe hacer para paliar un poco la crisis es promover la exportación de ganado en pie a la región, pero parece que la industria ha cabildeado en el gobierno, por lo tanto hay obstáculos para la importación de ganado. Además los ganaderos creen que el gobierno no ve a la ganadería como un rubro de exportación y por lo tanto no hay apoyo. 100% Noticias