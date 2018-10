10, Febrero, 2016 10, Febrero, 2016 5:54 a.m. 5:54 a.m.

ADULTOS MAYORES REALIZAN PRIMER MARCHA DEL AÑO

Los adultos mayores afiliados a la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM), realizaron su primer marcha del año, para pedir pensión para 1,200 viudas, además de solicitar medicinas y paquetes alimenticios para quienes no completaron las 250 semanas de cotización. Alma Mendoza, vicepresidenta de la UNAM, dijo que el objetivo de la marcha es para reforzar las demandas que vienen planteando desde años anteriores, como la pensión de viudez para aquellas viudas que trabajaron y cotizaron y el INSS no les da la pensión que les corresponde por los años que ellas trabajaron. Además la UNAM pide que el INSS asuma el costo de las medicinas que no están en la lista y que son necesarias para ellos y no pueden adquirir por su elevado costo. También solicitan bonos alimenticios para aquellos que no lograron completar las 250 semanas. Algunos de los Adultos mayores presentes en la marcha manifestaron que esperan que este año les cumplan con las reivindicaciones sociales, además esperan la revisión de las pensiones y que estas se incrementen. “Continuaremos con nuestras demandas hasta que se cumplan”, dijo Alma Mendoza. 100% Noticias