NO DESCARTAN UN EVENTO MAYOR EN VOLCÁN MASAYA

7:36 a.m.

None

El volcán Masaya aumentó a casi el doble el movimiento de magma y su sismicidad, alertó hoy el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter). Las señales la dan el nivel de Amplitud Sísmica en Tiempo Real (RSAM, por sus siglas en inglés), medido cada diez minutos, que en situaciones normales varía entre 150 y 620 unidades en el Masaya, pero hoy superó las 1.000, explicó el Ineter en su reporte estadístico tras doce horas de monitoreo. El RSAM mide en tiempo real la actividad total de un volcán, desde movimiento de magma, caída de rocas y hasta sismos, y es una de las herramientas de los vulcanólogos para calcular la posible dimensión de una erupción. El volcán causó alarma entre la población del Pacífico de Nicaragua este martes, cuando generó una serie de sismos con magnitudes de hasta 4.1 Richter, sin que se reportaran daños de importancia, ni víctimas. Expertos llaman a la calma a la población. El volcán Masaya no es explosivo y no se espera una catástrofe por sismicidad y presencia del lago de lava, indicó el científico Jaime Incer Barquero. El Masaya, conocido entre los científicos como el volcán más activo de América Latina, había aumentado su actividad en diciembre pasado, cuando un "lago de lava" apareció en su cráter Santiago, mismo que elevó su nivel en los últimos días, según la información oficial. Sin embargo, el Sistema Nacional para la Prevención de Desastres ( Sinapred ) no descartó una actividad mayor del Masaya en cualquier momento, y emitieron recomendaciones de cómo actuar ante un posible terremoto originado en el volcán. END