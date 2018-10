10, Febrero, 2016 10, Febrero, 2016 10:57 a.m. 10:57 a.m.

“NO HAY QUE TENERLE MIEDO AL VOLCÁN MASAYA”

“El volcán Masaya no es explosivo”, es lo que dijo el científico y ambientalista Jaime Incer Barquero en el programa 100% entrevistas con Lucia Pineda Ubau. Barquero, explico que el volcán Masaya, es de tipo hawaiano, por lo tanto no es explosivo y que no hay que tenerle miedo, simple y sencillamente es un “derramador de lava” cada 30 ó 40 años, además su cráter es lo suficientemente hondo para que la lava no lo pueda rebasar. Según el científico el volcán ha tenido periodos de actividad, cuando desde el fondo del cráter surge lava liquida a 1000 cien grados de temperatura y que este es un espectáculo digno de admirar. Hasta podría decirse que el volcán Masaya cumple un ciclo cada cierto período de tiempo porque está activo. “El volcán Masaya es un volcán efusivo sus manifestaciones son relativamente tranquilas, no es un volcán explosivo aunque puede tener periódicas explosiones en que emite un poco de cenizas y sobre todo gases de tal manera que no esperamos ninguna catástrofe para tranquilidad de los q viven en los alrededores del volcán”, dijo Barquero. Para el especialista la mayor preocupación son los temblores, que se dan como consecuencia del empuje de la lava que esta pugnando por salir, de tal manera que después de una serie de temblores que no sabemos cuándo van a terminar eso vuelve a su estado de reposo. “Pero no se espera ningún evento explosivo, destructivo del volcán Masaya, no es como el Cerro negro, Momotombo, Telica, explico. 100% Noticias