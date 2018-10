11, Febrero, 2016 11, Febrero, 2016 8:24 a.m. 8:24 a.m.

MOTOCICLISTAS SATISFECHOS CON PLAN POLICIAL

A tan solo dos días de haber iniciado con el plan “Un Casco, Una Vida”, la dirección de Tránsito Nacional ya hizo entrega de 100 cascos a motociclistas que no lo portan o que andan uno inadecuado. Annikent Muller, vocera de la Dirección de Tránsito, dijo que ellos solo están aplicando la ley, “Siempre hay un conductor que no porta un casco adecuado o no lo porta, y estamos aplicando la ley ya sea por no portarlo o por no andar uno certificado”, expresó. Por su parte los motorizados se encuentran satisfechos con el plan Policial, ya que ellos están claros que un casco certificado puede salvarles la vida, pero reconocen que muchas veces no poseen dinero para comprarlo por la situación difícil del país. El plan policial estará vigente hasta el mes de abril, y a los motorizados que no porten casco o porten uno que no este certificado se les impondrá una multa de C$500 córdobas. Este plan viene en respuesta a los más de 100 motociclistas muertos en 2015 por no portar casco. 100% Noticias