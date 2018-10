11, Febrero, 2016 11, Febrero, 2016 9:44 a.m. 9:44 a.m.

PRIMER DÍA DE CLASE FRUSTRADO

El primer día de clases suele ser un día de emoción y mucha alegría para los estudiantes porque inician un nuevo año o grado y verán de nuevo a sus amigos y compañeros de clases, pero más de 30 niños del Centro Educativo Julia Herrera de Pomares, vieron su primer día de clases frustrado debido a un desperfecto mecánico en el recorrido exclusivo de dicho centro. Karen Martínez, madre de familia de uno de los niños, contó a 100% Noticias los momentos de zozobra que vivió al ver que eran las 2, 3 de la tarde y sus hijos aún no volvían del colegio. Fue hasta que llamó al centro educativo para obtener información y le explicaron lo sucedido con el recorrido. Muchos de los niños más pequeños llegaron hasta las 4 de la tarde a su casa y fueron enviados en taxi. Ante lo sucedido muchos padres de familia ahora optan por ir a dejar e ir a traer a sus hijos al colegio por temor a que esta situación vuelva a ocurrir. Los padres de familia responsabilizan a la dirección de Tránsito Nacional, por no ser rigurosos con las medidas de seguridad e inspección mecánica en los recorridos escolares, cuando habían anunciado que inspeccionaron a alrededor de 600 recorridos escolares. 100% Noticias quiso conocer la versión del Centro Educativo pero se negaron a dar declaraciones, los padres también responsabilizan al colegio por contratar a este recorrido y no revisar sus papeles. El transporte contratado por el centro Julia Herrera de Pomares es Transportes La Inmaculada. 100% Noticias