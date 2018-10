11, Febrero, 2016 11, Febrero, 2016 11:59 a.m. 11:59 a.m.

ACTIVIDAD EN VOLCAN MASAYA PODRIA DURAR AÑOS

La creciente actividad del volcán Masaya podría durar varios años debido a las características de su comportamiento, informó hoy la portavoz del Gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo. El Masaya, ubicado a 23 kilómetros al sureste de Managua, ha aumentado sus movimientos sísmicos y el nivel de lava desde diciembre pasado, según el Gobierno, basado en las observaciones del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter). "Me decían los compañeros del Ineter esta mañana, no creo equivocarme al comentarlo, que la última erupción del volcán Masaya duró varios años, así que este es un proceso que vamos a estar viviendo por algún tiempo, es lo que ellos estiman", dijo Murillo, a través de medios del Gobierno. La última erupción importante del volcán Masaya ocurrió en 1965, según los registros del Ineter. Los mismos registros muestran erupciones en años consecutivos durante la primera parte del siglo pasado, incluyendo actividad periódica en 1946, 1947 y 1948. En el 2006 apareció un "lago de magma" similar al que se formó en diciembre pasado, pero en aquel momento no hubo un aumento de la actividad en el cráter Santiago, el principal del volcán. En la presente semana el Masaya ha aumentado su producción de sismos, hasta presentar uno de magnitud 4.1 Richter este martes. El Parque Nacional Volcán Masaya es uno de los destinos turísticos más atractivos de Nicaragua, porque a los curiosos llegar en vehículo hasta el borde de su cráter, sin embargo. El sitio se encuentra cerrado por razones de seguridad, por lo que el principal atractivo es el halo rojizo que se forma sobre el cráter Santiago durante la noche. END