12, Febrero, 2016 12, Febrero, 2016 1:46 a.m. 1:46 a.m.

ACUSADOS POR NARCOTRÁFICO PASARÁN 12 AÑOS EN PRISIÓN

Ganar C$2,000 por transportar 70 paquetes de marihuana, le costará varios años de prisión a Donald Silva García, de 42 años, y a Maynor Abarca Jáenz, de 25. La jueza Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio de la capital, Fátima Rosales González, los sentenció a pasar una docena de años en prisión después de declararlos culpables del delito de transporte internacional de estupefacientes. En la misma sentencia, la judicial condenó a Silva y Abarca al pago de una multa de C$28,830, que equivalen a 600 días del salario minímo del sector industrial, según el salario mínimo vigente. Los condenados fueron capturados el 2 de agosto del 2015 en la entrada de la colonia Unidad de Propósito, en Managua, trasegando 70 paquetes de marihuana que ocultaban entre racimos de guineos y pichingas, en las que simulaban transportar leche. En la sentencia, la judicial señaló que en el juicio quedó demostrado que los procesados eran parte de una red de narcotraficantes que trasegaba marihuana de Honduras a Nicaragua por puntos ciegos (sitios no vigilados) de la frontera entre ambos países centroamericanos. Un agente antidroga que declaró como testigo en el juicio reveló que el cabecilla del grupo es el hondureño Augusto Mayorga Cruz, quien contrataba a campesinos para utilizarlos como “mulas” para que pasaran la marihuana del territorio hondureño al nicaragüense. La acusación fiscal que dio origen al juicio establece que Silva y Abarca se encargaban de transportar la marihuana de Ocotal, Nueva Segovia, a Managua en unidades de transporte colectivo. En el juicio, los abogados defensores alegaron que el delito cometido por sus representados es tráfico interno de estupefacientes y no transporte internacional, que impone una pena mayor. El alegato de los defensores es que Abarca y Jáenz fueron capturados en un bus interdepartamental que cubre la ruta Ocotal- Managua, y no un autobús de trasporte internacional. END