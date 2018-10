12, Febrero, 2016 12, Febrero, 2016 4:22 a.m. 4:22 a.m.

TRANSPORTE ACUÁTICO AFECTADO POR VIENTOS

Los fuertes vientos han provocado afectaciones en el transporte acuático del país, tanto así que el día de ayer la Fuerza Naval detuvo el zarpe de un ferry y dos lanchas en horas de la mañana. Según Milton Arcia, quién brindó declaraciones a 100% Noticias, la navegación ha estado con altos y bajos, ya que ayer solo salieron tres ferrys porque la fuerza naval detuvo el trafico a las 10. Am y reanudaron en horas de la tarde. Arcia dice que los vientos entre 30 y 40 km son normales en estos meses y podrían terminar a finales del mes de abril. Para el transportista acuático el gobierno debe hacer una mayor inversión en el puerto de San Jorge, ya que los vientos en el lago no causan ningún problema. “Lo que se debe hacer es una mayor inversión en el puerto de San Jorge para evitar riesgos en el atracadero, ya que el puerto no tiene capacidad para tantas embarcaciones”, dijo. 100% Noticias