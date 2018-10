12, Febrero, 2016 12, Febrero, 2016 5:28 a.m. 5:28 a.m.

¿CUENCA SUR NO DEBE SER UTILIZADA POR URBANIZADORAS?

Más voces abogan por la cuenca sur de Managua, como es el caso del Ingeniero Jaime Matus, que propuso sacar a la Cuenca Sur del mapa de proyectos habitacionales de las urbanizadoras para proteger el agua potable de los capitalinos. El ingeniero Matus y varios ingenieros recomiendan que se trate de detener la explotación de proyectos en la cuenca sur porque se están ocupando fincas que antes servían de acuíferos, además esa zona es una recarga para las aguas subterráneas y porque gran parte de Managua se abastece de ahí y dice que si esta situación continúa, a corto plazo Managua podría verse en la necesidad de recurrir al lago de Nicaragua para abastecerse. “Una solución para frenar el deterioro de la cuenca sur sería la construcción de multifamiliares de 4 ó 5 pisos, sería un cambio de cultura porque los nicaragüenses estamos acostumbrados a tener patio, corredor, etc, pero esa sería una solución”, comentó el ingeniero a 100% Noticias. Otro posible lugar donde sugieren se pueden construir urbanizadoras es en el sector de carretera nueva y vieja a León y de Managua a San Benito. Según el ingeniero ya hay alcaldías en la cuenca sur que han tratado de tomar conciencia pero no existe el ejercicio de autoridad que regule los planes de desarrollo de las urbanizadoras. Matus aclara que no están en contra del desarrollo urbanístico, lo único que tratan es que se tome conciencia y se haga un ordenamiento territorial y que estas pueden seguir de manera mesurable siguiendo un plan de ordenamiento. 100% Noticias