14, Febrero, 2016 14, Febrero, 2016 9:20 a.m. 9:20 a.m.

RECOMIENDAN NO SUBIR AL CERRO NEGRO POR INUSUAL SISMO

Las autoridades del SINAPRED recomendaron a la población en general, y a turistas nacionales y extranjeros, no tratar de subir el Volcán Cerro Negro, debido a un sismo poco usual que se produjo en horas de la noche de este sábado. En un reporte de incidencias dado a conocer por el Gobierno, SINAPRED reportó la ocurrencia de un movimiento telúrico de 1.9 grados a las 9:13 de la noche del sábado cerca del Cerro Negro. Según las autoridades, la actividad sísmica en el coloso es poco común, y en ocasiones anteriores (1992, 1995, 1999) se han presentado movimientos telúricos previos a una erupción. No obstante, tras el sismo el volcán no presenta cambios en su comportamiento y los valores de la Amplitud Sísmica en Tiempo Real (RSAM) se mantienen hasta el momento en sus valores habituales. 19 Digital