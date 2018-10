RUGIR DE VOLCANES 'RELACIONADO' A TERREMOTO DE 2014

1:51 a.m.

None

- La actividad volcánica atrae a más turistas. - - La actividad volcánica atrae a más turistas. -

SIN REGISTRO

USGS IRÁ AL MOMOTOMBO

ACTIVIDAD SE MANTIENE

De 'inusitada' tildó el gobierno de Nicaragua la actividad volcánica que se registra en el Pacífico de Nicaragua desde diciembre pasado. La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo dijo que la activación de los colosos, "así más intensa, se da a partir del terremoto de abril de 2014". Esta consideración también es analizada por los especialistas del país. Roderick Cano, geofísico y experto en gestión de riesgos, explicó que dada la interconexión que existe entre los volcanes, el terremoto de abril de 2014, registrado al suroeste del lago Xolotlán. pudo activarlos.El geofísico Cano aseguró que el mayor peligro que enfrentan las poblaciones cercanas es que se registre una erupción pliniana, las cuales son caracterizadas por su alto grado de explosividad, con manifestaciones muy violentas y en las que se expulsan grandes volúmenes de gas volcánico, fragmentos y cenizas. Sobre la relación entre el terremoto de 2014 y la acitvidad volcánica actual, el geólogo y geofísico de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Eduardo Mayorga, afirmó que es una hipótesis y que con los estudios que realiza el Ineter se concluirá si hay vínculo o no. Armando Saballos, asesor de Vulcanología del Ineter advirtió que los volcanes Santiago, de Masaya; Telica, Momotombo y Cerro Negro, mantienen su actividad sísmica y explosiva, y mientras mantengan movimientos de magma, se registrarán sismos."Tenemos una situación de actividad volcánica inusitada. Según me decían los compañeros del Ineter (Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales), no tenemos registros (...) de otra situación en que se hayan activado todos los volcanes al mismo tiempo o una buena parte de nuestros volcanes", resaltó Murillo durante su acostumbrada intervención del mediodía. Ante la intensa actividad volcánica, el Ineter se ha mantenido vigilante. La tarde de ayer las cámaras que la institución gubernamental instaló en los alrededores de las faldas del Momotombo, captaron una explosión a la 1:07 p.m. En horas tempranas también se registró la salida de gases y cenizas del volcán, el cual registró una fuerte erupción el pasado primero de diciembre, al lanzar cenizas que llegaron hasta el casco urbano de León y La Paz Centro.El pasado domingo, científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) llegaron a Nicaragua para analizar el comportamiento volcánico que ha presentado los colosos activos del país. Según información gubernamental, visitarán el Momotombo en los próximos días. Wilfried Strauch, asesor científico de Ineter, indicó que los vulcanólogos realizarán su investigación en el volcán Momotombo y luego presentarán sus valoraciones sobre lo que está ocurriendo y lo que podría pasar en los próximos días, meses y años en volcanes como el Momotombo y el Masaya. Los expertos indicaron que el Servicio Geológico de Estados Unidos también ha colaborado con investigaciones en volcanes de Indonesia, Ecuador, Perú y otros países que tienen colosos de alta peligrosidad.Los especialistas se reunirán con el equipo de asesores del Ineter y conocerán los reportes de las actividades de los volcanes. El volcán Telica registró el reciente fin de semana un incremento de actividad con explosiones. De las 20 que hubo, una alcanzó 1,000 metros de altura sobre el cráter, el resto tuvieron alturas de unos 500 metros. Hubo caída de cenizas en varias comunidades aledañas como Las Colinas, Daniel Rivera, La Ceiba, María del Pilar, Germania, Los Mayorgas, entre otras. En el volcán Masaya, según reporte de Ineter, hubo cuatro sismos en las cercanías y dentro de la caldera. Estos tuvieron magnitudes de 1.2 a 2.6. La actividad sísmica es producida por movimiento de magma debajo de la caldera. En ese mismo coloso del departamento de Masaya, la amplitud sísmica se mantiene en niveles altos y hay fuerte circulación de magma debajo del volcán y muy cerca de la superficie, sin embargo, la emisión de gases es baja, dijo Ineter. END