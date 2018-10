17, Febrero, 2016 17, Febrero, 2016 10:01 a.m. 10:01 a.m.

LOS PIPIRUL ESTÁN LIBRES Y QUIEREN LIMPIAR SU NOMBRE

Cuatro personas conocidas como Los Pipirul y a quienes en enero pasado la Policía Nacional presentó como una banda delincuencial, se presentaron hoy ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) para limpiar su nombre y su honra ya que las autoridades policiales no lo hicieron. Los denunciantes dicen que hasta perdieron sus empleos cuando fueron expuestos por las autoridades policiales y que días después fueron liberados por los mismos. También denuncian a la Policía por realizar el allanamiento en horas de la madrugada, de forma violenta y sin una orden judicial. Por su parte Carlos Hernández, abogado del CENIDH, demandan a la policía que se apegue a la ley, ya que los allanamientos se deben hacer en horas tempranas y no en la madrugada como lo sucedido en este caso. Los nombres de quienes la Policía Nacional capturó y luego dejo en libertad por no tener pruebas son: Jimmy Zamora, Donald Soza y Bayardo Sotelo. 100% Noticias