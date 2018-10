18, Febrero, 2016 18, Febrero, 2016 1:35 a.m. 1:35 a.m.

MTI CON MÁS CONTROL A BUSES INTERURBANOS

El MTI está exigiendo a los conductores de buses interurbanos medidas restrictivas para brindar más seguridad a los usuarios, algunas de estas medidas son: Cero teléfonos, buen estado mecánico, salir de la terminal a la capacidad del bus y no tener bancas improvisadas, todas estas medidas son parte de una campaña que tiene como fin reducir los accidentes de tránsito. Por su parte los usuarios dicen que los transportistas siempre se las ingenian para evadir estas medidas y se quejan porque estos buses siempre viajan con exceso de pasajeros, van a alta velocidad, y que van compitiendo con otros microbuses. Danny Mendoza, supervisor del MTI en la Universidad Centroamericana dice que ninguna de las cosas por las que se quejan los usuarios se permiten “Todo este tipo de cosas no se permiten. Nada de carga en los asientos, ni exceso de pasajeros, tampoco bancas o baldes para que la gente se siente. Estamos trabajando con la capacidad de cada vehículo”, aseguró. “También se recomendó a las cooperativas, y estas a su vez están aplicando, una normativa de prohibir hablar por teléfonos celulares cuando van conduciendo, ya que puede provocar un accidente”, indicó Mendoza, agregando que incluso se recomienda al chofer no ir conversando con nadie cuando van saliendo de la terminal. A pesar de los esfuerzos institucionales, algunos conductores no cumplen al pie de la letra las disposiciones. “Supuestamente los que uso son buses expresos, pero todo el tiempo se detienen para levantar gente y uno tiene que ir apretado, eso ocurre cuando salen de Managua”, dijo Luwin Alonso Carballo, al valorar cómo regular el trato recibido. Otro comentario es del estudiante Leo Maltés Fletes Borge, quien con frecuencia viaja a Granada: “Están garantizando un buen viaje al imponer medidas de seguridad, pero es cierto también que suben y bajan gente en el camino, siempre ellos buscan cómo ganar un poco más”. Marbely Altamirano, otra usuaria, dijo que los conductores se las arreglan para incumplir las disposiciones y tienen gente que les avisan por celular dónde hay inspectores en el camino. “Más de una vez miré que bajaban gente a mitad del camino para que esperaran al otro bus porque excedía la cantidad de pasajeros. Por eso hay discusiones, la gente no quiere bajarse”,aseguró la usuaria que habita en Masaya. Por otro lado, los transportistas, aseguran que ellos cumplen con las disposiciones del MTI, pero a veces hay descontento de parte de los usuarios sobre todo en las horas pico, cuando todo mundo va de regreso hacia sus hogares y hasta dicen que prefieren ir de pie. “Solo si es necesario, por la noche los inspectores del MTI permiten subir a todos los usuarios que hayan, cuando son los últimos buses que viajan, en nuestro caso los que van a Masaya. Creo que es justo, porque esos casos se dan solo de lunes a viernes, mientras los fines de semana es una palmazón", añadió Maycol Bermúdez. Señaló que las unidades son suficientes para cubrir la demanda y que el movimiento fuerte solo ocurre de las 6:00 a.m. a las 8:00 a.m. y por la tarde de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Quienes más utilizan los interurbanos por la noche son los universitarios y los trabajadores del Estado. Fuente: El Nuevo Diario