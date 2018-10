18, Febrero, 2016 18, Febrero, 2016 2:20 a.m. 2:20 a.m.

ASESINAN A LÍDER COMUNAL EN TELICA

La última cabalgata de Rudy Manuel Centeno Solís, de 44 años, terminó cuando le dieron dos balazos en el pecho, que acabaron con su vida. El hombre, que se dedicaba a la agricultura, se dirigía a caballo a la hacienda Santa Clara, en la comunidad Las Marías, sector la Unión España, en el municipio de Telica. La Policía busca al autor del crimen, quien se dio a la fuga. El hecho ocurrió ayer a la 6:00 am. La Policía de León informó que el cadáver presentaba dos impactos de bala en el pecho. Luego de ser examinado por el médico forense, el cadáver de Centeno Solís fue entregado a sus familiares y será sepultado hoy en la comunidad Las Marías. TESTIGOS “Como era temprano, escuchamos claramente las detonaciones. Nunca nos imaginamos que podría ocurrir una desgracia, pero después de ir caminando sobre la vía, observamos a lo lejos el cuerpo de Rudy Manuel, tendido en el suelo”, relató Marció Escoto, uno de los compañeros de trabajo de la víctima. Escoto señaló que todo hace indicar que se trató de una emboscada. “Le dispararon y se dieron a la fuga, cuando llegamos al lugar no vimos a ninguna otra persona”, relató. ERA LÍDER COMUNAL La víctima era un líder comunal del caserío Las Quemadas, comunidad Las Marías. Habitantes de la zona dijeron que Centeno Solís era apreciado por sus vecinos y autoridades locales. Además, era miembro voluntario de las brigadas medioambientales y guardaparque voluntario en la zona de amortiguamiento Las Pilas-El Hoyo, de la cordillera Los Maribios. INVESTIGACIÓN Hasta el momento, la Policía continúa con las investigaciones del caso y no hay ninguna persona retenida por el crimen. Los oficiales también dijeron que se desconoce el móvil del hecho sangriento. Un informe de la Policía Nacional, que analizó las causas de los homicidios en Nicaragua en 2014, indica que el 79% de esos casos se originaba por “problemas de convivencia, es decir, problemas de entendimiento familiar: riñas, rencillas personales, discusiones en estado de ebriedad, problemas de propiedad”. END