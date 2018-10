18, Febrero, 2016 18, Febrero, 2016 10:31 a.m. 10:31 a.m.

POBLADORES DE SANTA EDUVIGES CONTINÚAN SIN AGUA

None

Pobladores de la urbanización Santa Eduviges continúan reclamando su derecho al vital líquido, ya que desde hace meses no cuentan con agua en sus casas. Además mañana se van a dirigir a la Alcaldía de Ciudad Sandino para pedir que a la urbanizadora le cancelen el permiso para construir viviendas por falta de agua potable. Los habitantes de Santa Eduviges aclaran que Enacal le está cumpliendo al enviarles tres cisternas con agua a la semana pero esa no es la solución al problema, ya que pasan las 24 horas del día sin agua en sus casas y los recibos llegan puntualmente. “Seguimos con la misma situación porque Enacal dijo que nos resolvería entre 8 y 10 días, y si nos está enviando las pipas, pero queremos agua las 24 horas porque aquí el recibo viene completito”; dijo doña Inés López. Ana Patricia Velásquez, habitante del residencial, expresó que la situación es insoportable “Llevamos desde Octubre de 2015 en esta situación y ya no aguantamos, no son semanas son meses y se ha incrementado peor, porque antes venía una hora, ahora no viene ni una hora”. Según los pobladores la Alcaldía de Ciudad Sandino también es responsable por darle el permiso de construcción en lugares donde no hay agua potable. 100% Noticias