19, Febrero, 2016 19, Febrero, 2016 1:59 a.m. 1:59 a.m.

FUERTES VIENTOS AFECTAN A PESCADORES DE OCCIDENTE

300 pescadores de la Salvia, la Tiguilotada, Potosí, Estero Real y los Farallones de Cosiguina realizaron su última faena los días lunes y martes, ya que los fuertes vientos registrados los últimos días han paralizado la pesca artesanal y han causado afectaciones en el abastecimiento de mariscos en mercados de Managua y de las ciudades del occidente del país. El presidente regional de la Cooperativa de Productos del Mar de Nicaragua, Antonio Ramos, dijo a un diario nacional que normalmente pescan 28,000 libras de curvina y macarela, pero debido a los vientos la recolección ha disminuido a solamente 14,000 libras. Según los pescadores el Distrito Naval del Pacifico recomendó a los pescadores no salir, ya que de acuerdo a los pronósticos del Ineter los fuertes vientos prevalecerán hasta julio, por lo que hay aflicción entre los pescadores, quienes han dicho que buscarán otras alternativas de trabajo, afirmó Ramos. Felicito Orozco, líder de los pescadores de Mechapa, dijo que los 500 pescadores artesanales de ese sector no han laborado debido al fenómeno natura. “Algunos pescadores han salido por su cuenta, expuestos al peligro, empujados por la necesidad de conseguir dinero para la manutención de sus hogares”, aseguró. Además de los fuertes vientos, Jiquilillo se ha visto afectado desde hace 8 meses con los frentes fríos que han provocado que los peces se alejen de las costas. Patricia Hernández Díaz, pescadora de la zona, comentaba que las restricciones de la Fuerza Naval, como no adentrarse más de 10 km al mar han incidido en la mala pesca. “Estamos de brazos cruzados, esto es grave, por lo que solicitamos a las autoridades competentes la entrega de un bono alimenticio”, solicitó uno de los pescadores. Se estima que en Jiquilillo 1,000 pescadores artesanales, acopiadores, dueños de restaurantes y pangueros ligados a la pesca están siendo afectados por esta situación. En los mercados de Managua los precios del pescado, camarón y conchas negras han aumentado hasta en 20% debido a la disminución en el abastecimiento. Fuente: El Nuevo Diario