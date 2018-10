19, Febrero, 2016 19, Febrero, 2016 7:51 a.m. 7:51 a.m.

FAGANIC DENUNCIA MANIOBRA DE CANICARNE

Los ganaderos afiliados a la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC), denunciaron que la Cámara Nicaragüense de la Carne (CANICARNE), se desentiende del tema para alcanzar un precio justo. Salvador Castillo, presidente de FAGANIC, dijo que CANICARNE les informó que no compran ganado y que la negociación de los precios del mismo está fuera de su alcance por ser un asunto muy particular entre el ganadero y el comprador de su preferencia. Para FAGANIC esta cámara que aglutina a los industriales y mataderos no puede desentenderse del tema por el cual han estado reuniéndose por varias semanas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Según Castillo los ganaderos siempre van a insistir en la búsqueda de una salida, ya que el país debe gozar de estabilidad en el sector productivo. “Queremos estabilidad para que la ganadería se sienta motivado a seguir trabajando”, expresó. También se refirió a que esta problemática entre la industria y los ganaderos genera incertidumbre en el sector y que ambos se ven afectados ya que genera inestabilidad, “Esto no es una tercia, se trata de que gane el ganadero y gane el empresario”, finalizó. 100% Noticias