23, Febrero, 2016 23, Febrero, 2016 3:51 a.m. 3:51 a.m.

EXPERTOS REACCIONAN SOBRE LIBERTAD DE MÁS DE 8 MIL REOS

Este lunes el gobierno de Nicaragua anunció que en los últimos dos años se liberaron más de 8 mil privados de libertad que hayan tenido penas iguales o menores de 5 años de prisión. Según la nota de prensa que dio a conocer el gobierno, este trabajo de otorgar el régimen de convivencia familiar a los reos fue un esfuerzo coordinado del Poder Judicial, Fiscalía General de la República, Policía Nacional, Ministerio de Gobernación (MIGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR). 100% Noticias consultó a expertos en temas de derecho para conocer si la aplicación de la ley fue la correcta y cuál fue el objetivo de liberar bajo el régimen de convivencia familiar a tantos reos. Para el ex procurador de la República Alberto Novoa, la medida de liberar a los reos es “Aparentemente buena” ya que las cárceles están a reventar, otro que coincide con el Dr. Novoa es el abogado Carlos Chavarría, quien comparte la opinión de que las cárceles del país rebasan su capacidad y con esta medida se va evitar el hacinamiento y se mejorarán las condiciones de los reos. Ambos expertos aclaran que la forma en que se concedió la libertad bajo el régimen de convivencia no fue la que la ley establece, ya que es el juez ejecutor de sentencia el que debe emitir su veredicto y no el MIGOB. “Me extraña que el poder Judicial haya avalado esta situación, porque sabe que debe actuar conforme a la ley, se viola la autoridad del juez que es el único que puede decidir quién sale, el MIGOB no tiene las facultades de otorgar libertad a una persona condenada. Por algo pusieron las leyes, estamos gastando en jueces de ejecución de sentencia para qué?”, dijo el Ex Procurador Novoa. El Dr. Chavarría, coincide con que el MIGOB no puede emitir la libertad bajo el régimen de convivencia porque la jurisdicción es del Poder Judicial, pero cree que a lo mejor los jueces de sentencia fueron consultados sobre a quién debían dar este beneficio “Parece que los jueces les dieron un listado, dieron una propuesta, pero realmente el procedimiento es a previa solicitud, el MIGOB se ha estado atribuyendo estas funciones, y no puede atribuirse más función que las que le ley le da”, explicó. Otro que está de acuerdo con las opiniones de ambos expertos es el abogado Pánfilo Orozco, quien cree que la forma en que se liberaron a estos reos viene de una aplicación “deformadísima” de la ley, “El problema es la aplicación que se ha hecho de la ley, irrespetando el derecho, no se apegaron a los parámetros de la ley”, comentó. Según Novoa, es la primera vez en la historia que se da la libertad bajo este régimen a tantos reos, “Se han dado libertad por indultos y los concede la Asamblea Nacional, otras veces ha habido amnistías de carácter político, pero no existe una libertad de 8 mil personas y por circunstancias anómalas”. “El sistema judicial está severamente golpeado en la confianza y la autoridad que debería tener, el ejecutivo le ha quitado los poderes y se los ha tomado él”, finalizó el Dr. Novoa. 100% Noticias