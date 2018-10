23, Febrero, 2016 23, Febrero, 2016 8:54 a.m. 8:54 a.m.

CONDENADOS POR MASACRE DE LAS JAGUITAS NO SERÍAN FAVORECIDOS

Los condenados por el caso de Las Jaguitas no estarían entre los más de 8 mil reos beneficiados bajo el régimen de convivencia familiar, según los diputados Wilfredo Navarro y Edwin Castro. Los inculpados por este crimen no podrían ser beneficiados porque dentro de los requisitos para recibir el beneficio se excluyen reos por asesinato y homicidios. Los beneficiados son aquellos que hayan cometido delitos como robo. “Ellos apenas tienen menos de un año creo, y no pueden gozar de este beneficio, no creo que puedan acceder a este programa, ya que no solamente es por la pena, sino por el plazo de cumplimiento que lleven”, dijo el diputado Wilfredo Navarro. El diputado de la bancada Sandinista Edwin Castro comentó que el beneficio normalmente se aplica en sentencias menores y en reos que ya hayan cumplido con una parte de la condena. Por su parte el diputado del Partido Liberal Independiente (PLI) Luis Callejas, si hay alguna posibilidad “Están hablando que en general han dado libertad a reos con condenas menores de 5 años, existe la posibilidad que estén en la calle, si algún día estuvieron presos. 100% Noticias