24, Febrero, 2016 4 a.m.

ORGANIZACIONES VEN COMO CHANTAJE AMENAZA DE PARO DE TRANSPORTISTAS

Los transportistas que se dirigen hacia el norte del país están amenazando con paro, porque dicen que la Policía Nacional no ha respetado la prórroga de 6 meses que dieron y donde según ellos no se les multaría por llevar exceso de pasajeros y por no portar GPS. Ante estas amenazas de los transportistas del norte, la Policía de Tránsito ha dicho que la prórroga solo es válida en el tema de la instalación de los GPS y no en la multa por transportar pasajeros de pie. Juan Carlos López del Centro Jurídico de los Consumidores, considera que la Policía de Tránsito no debe “bajar la guardia”, ya que está amenaza es una medida de presión “Si la Policía Nacional cede al chantaje no permiten que el país avance. Esperemos que se cumplan las leyes porque es por el bien de los usuarios, es un tema de seguridad ciudadana”. Según López, la ley de transporte siempre ha existido, con las formas, los parámetros y el modelo operativo para conservar la seguridad a terceros, “No sé si hay una metodología de negociación conforme los casos, pero no creo que deba negociarse absolutamente nada”, expresó. Marvin Pomares, del Instituto de defensa al consumidor (INDEC), considera que el transporte siempre ha sido un desorden y que no es posible que siga mal el servicio a los usuarios “A los transportistas no les interesa la vida humana”, dijo. Para el director del INDEC la solución es ordenar y organizar mejor el transporte para que este brinde un mejor servicio y no vayan pasajeros de pie, “Ninguna unidad debe llevar ciudadanos de pie, todo mundo debe ir sentado, por eso es que los transportistas tienen años de hacer lo que quieren y amenazan con paro”: Por su parte, Francisco Moreno, presidente de las Cooperativas del Norte (COTRAN), asegura que la prórroga que acordaron con Tránsito abarcaba toda la normativa que dio a conocer la Policía Nacional, entre ellos los pasajeros de pie y la regulación de la velocidad en las carreteras “Si ellos insisten en multarnos nos va a llevar a la quiebra”. Moreno dice que ellos negociaron la cantidad de pasajeros que podían ir de pie “Lo que hemos negociado era que podíamos trasladar como 2.5 pasajeros de pie por fila de asiento en el transporte ordinario y en expreso es 1 persona por fila de asiento”. El presidente de la COTRAN comentó que han estado trabajando con el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en la capacitación de los conductores y sobre los cobros exagerados dijo que son “imposibles” y que si el usuario conoce que hay un cobro fuera de lo normal lo debe denunciar ante las autoridades. También desmiente al Director del INDEC que dice que la ley prohíbe llevar pasajeros de pie “Es falso lo que dice el INDEC, la ley establece que nuestros servicios se permite trasladar pasajeros de pie e incluso habla de instalar pasamanos en las unidades para que el usuario pueda sostenerse, la restricción es en el servicio expreso, ahí si es prohibido trasladar pasajeros de pie”. Los transportistas afiliados en la COTRAN dicen que hoy tendrán una reunión para determinar las acciones que tomarán contra las multas de Tránsito. 100% Noticias