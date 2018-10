24, Febrero, 2016 24, Febrero, 2016 5:52 a.m. 5:52 a.m.

ALCALDÍA DE MANAGUA CONSTRUYE NUEVO CAUCE EN BARRIO WALTER FERRETTI

None

La Alcaldía de Managua (ALMA) avanza en un 30% en la construcción de un nuevo cauce en el barrio Walter Ferretti, ubicado en el Distrito VI de Managua. Fidel Moreno, Secretario General de la Alcaldía de Managua, explicó que esta obra tendrá un impacto importante para las familias de esa comunidad ya que por la ruta en la que se construye el cauce circulaban las corrientes de agua que provocaban la inundación de 100 familias cuando llovía. Además los barrios Adolfo Reyes y 18 de Mayo también serán beneficiados. “Esta es la obra de drenaje más importante que estamos desarrollando este año y lógicamente aspiramos a que esté listo para la entrada del invierno y podamos resolver de alguna manera al menos en este punto particular”, dijo Moreno. El nuevo cauce fue diseñado con todas las especificaciones técnicas correspondientes que incluyen una caja túnel de 360 mts de longitud y 200 mts en cauce abierto, para que pueda soportar el volumen de agua que circulaba normalmente de manera superficial. Además de las inundaciones, las familias que vivían en ese sector estaban expuestas a enfermedades por la gran cantidad de basura y acumulación de desperdicios orgánicos e inorgánicos que se depositaban en el Hospital Manolo Morales que está a una distancia considerable. Madeline Gutierrez, habitante del barrio, dice que desde hace 3 años que vive ahí soporta esas condiciones "(La construcción del cauce) está muy bueno porque esas aguas negras estaban afectando la salud de las personas, no podían almorzar, no podían nada, los tres tiempos… porque ese olor las mantenía… cerraban las puertas porque ese olor no se aguantaba”. El cauce podría estar listo a finales de mayo. Su construcción tiene un costo económico de 18 millones de córdobas y es una de las más representativas en Managua a desarrollarse en 2016. Fuente: El 19 digital