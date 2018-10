24, Febrero, 2016 24, Febrero, 2016 9:34 a.m. 9:34 a.m.

USUARIOS EN CONTRA DE PARO DE TRANSPORTE INTERURBANO

El exceso de carga y de pasajeros es la principal queja de los usuarios del transporte interurbano, quienes dicen que están bien aplicadas las multas de tránsito y se oponen al paro que anuncian si el gobierno u otras autoridades no dan respuesta a su solicitud. Los usuarios consultados por 100% Noticias dijeron “Yo no creo que sean injustas, todo mundo debe venir cómodo y sentado”, otro usuario dijo, “Estoy de acuerdo porque a uno lo tratan mal en esos buses, está bien que les apliquen la ley”. Según Donaldo Mejía de la Cooperativa Nicaragüense de Transportistas Interurbanos (CONITRAIN), el paro es una de las acciones que están analizando “Nos vamos a reunir para tomar la decisión del paro, porque esto lo está provocando la Policía Nacional porque violaron el acuerdo al que habíamos llegado con el MTI y la Alcaldía”. Por su parte Roberto González, sindicalista de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), y que en un tiempo era líder de las protestas de los transportistas, les hizo un llamado al diálogo “A mis amigos del sector transporte, les digo que un paro no es la solución, no es la salida, espero que en las próximas horas se solucione dialogando”, dijo. 100% Noticias