24, Febrero, 2016 24, Febrero, 2016 10:32 a.m. 10:32 a.m.

INETER RECOMIENDA A LA POBLACION ALEJARSE DEL VOLCAN MOMOTOMBO

None

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) recomendó hoy a la población mantenerse alejada del volcán Momotombo, que este miércoles registró una nueva explosión, con expulsión de gases y cenizas. "Hay que manejar un margen de seis kilómetros de distancia. Este comportamiento va a continuar", dijo el asesor en vulcanología del Ineter, José Armando Saballos, en conferencia de prensa. El Momotombo, de 1,297 metros de altura y ubicado en el extremo norte del Lago de Managua o Xolotlán,mantiene desde diciembre constantes explosiones con emanaciones de gases, cenizas, rocas y material incandescentes, que hasta ahora no amenazan a los centros poblados. El volcán Momotombo registró a inicios de diciembre pasado la mayor erupción en su historia en más de un siglo. El Ineter también recomendó no acercarse al volcán Telica, también en el Pacífico, porque se ha mantenido expulsando rocas hasta a varios cientos de metros de su cráter, algo que puede ser "peligroso" para quien intente acercarse al cráter. Saballos informó, además, que una nueva boca con un "lago de lava" se abrió en el volcán Masaya, ubicado a 23 kilómetros al sureste de Managua, pero que no amenaza a los cuatro municipios que lo rodean. Asimismo, descartó una erupción en el volcán San Cristóbal, reportada esta mañana por la Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo, y explicó que se trató de una "desgasificación", es decir, que el coloso emitió más gases de lo normal, sin llegar a registrar una explosión. Los volcanes Momotombo, Masaya, Telica y San Cristóbal son cuatro de los siete volcanes activos que pertenecen a la llamada "cordillera de los volcanes" de Nicaragua, que a su vez forma parte del "cinturón de fuego" del océano Pacífico, la zona geológica más activa de la Tierra. END