26, Febrero, 2016

CONDUCTORES SE QUEJAN DE SEMÁFOROS INTELIGENTES

Continúa el malestar de los conductores capitalinos respecto al funcionamiento de los semáforos inteligentes instalados por la comuna en Managua. Los profesionales al volante alegan que dichos semáforos no son tan 'inteligentes' a como se les califica y sugieren se efectúe una valoración debido a que no resuelven el caos vial e insisten en que los semáforos antiguos funcionan mejor. ''Para mí no son inteligentes pues el tráfico sigue igual'', comentó el taxista Edgar Jarquín. Cabe señalar, luego de la petición del concejal Omar Lola a la alcaldesa de Managua, Daysi Torres, orientó la revisión de estos aparatos porque el tráfico vehicular en la capital es significativo. En los últimos días se puede apreciar en distintos puntos de Managua que los modernos semáforos son auxiliados por policías de tránsito a fin de agilizar las congestionadas vías. Stalin Andino/100% Noticias