USUARIOS DEMANDAN MÁS BUSES EN HORAS PICO

Piden tomar cartas en el asunto

Normativa para evitar exceso de pasajeros

¡Ahí viene la ruta! gritan algunos usuarios que esperaron con el corazón en la mano, la llegada del transporte colectivo que los llevará a su destino. Los más de 20 minutos en la parada de autobús en la UCA parecían una eternidad. En horas pico, el caos se apodera del tráfico en Managua y es casi inevitable no perder la paciencia cuando no queda otra que esperar el arribo de las famosas rutas. Mientras los chóferes tertulian en las terminales. Chóferes conversan sin la mínima preocupación pese a la frustración de usuarios que esperan la llegada de las rutas Rostros agotados después de una extensa jornada laboral, gente que termina colgada de puertas y retan a la muerte para lograr subir a como dé lugar al bus en medio de empujones y miradas que fulminan por el disgusto que les provoca soportar la falta de más unidades de transporte que puedan abastecer la demanda de la ciudadanía, es el pan de cada día para los miles de pasajeros. La 'comodidad' es una palabra inexistente en este escenario que a diario viven en carne propia unas 800 mil personas que se movilizan en el transporte urbano colectivo. De las 812 unidades que circulan en la capital, el 60 por ciento funciona con el sistema de pago electrónico de tarjetas TUC, el resto es sistema mixto. Una iniciativa tecnológica que generó polémica en su inicio pero terminó siendo aceptada por la población. Hoy, el pago del pasaje con tarjetas es una realidad, pero las monedas siempre jugarán un papel intrínseco al momento de abordar una ruta y no dudar en pedir a otros el favor de pagar con su tarjeta electrónica para evitar así, esperar otra 'eternidad' por un bus mixto. Ciudadanos consultados por 100% Noticias demandan un mejor servicio por parte de los transportistas. Quejas como las del usuario Armando Salgado expone la problemática en la afluencia de buses capitalinos en las horas pico. ''Por la mañana y al mediodía hay más estudiantes, entonces los buses deben pasar más seguido para evitar el desorden'', manifestó. Lillian Guillén, usuaria TUC expresó lo siguiente: ''Deberían poner más unidades en las horas que más demanda la población, a las 7 de la mañana, al mediodía y a las 5 de la tarde que la gente sale del trabajo cansada y solo desean llegar a sus casas'', dijo.Los concejales del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, pedirán al Irtramma que supervise esta situación, si embargo, señalan que el panorama cambiará cuando las cooperativas dejen de ver al transporte de pasajeros como un negocio. Jorge Reyes, concejal de la Alcaldía de Managua enfatizó: ''Esto es un negocio más, y ellos (transportistas) como empresarios no les conviene meter los buses de manera constante porque eso les genera pérdida y entre más lleno vaya el bus, más dinero perciben''. ''El llamado sería para el director de Irtramma, Amaru Ramírez, para que tenga un verdadero acercamiento con las diferentes cooperativas de la capital'', comentó Walter Espinoza, concejal de ALMA. En Managua hay un aproximado de 1,155 paradas de buses, según lo indicado a un medio oficialista por el director del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma), Amaru Ramírez. Sin embargo, de las 812 unidades que recorren la ciudad, se suma la inconformidad de pasajeros que consideran se debe incrementar el número de buses para reducir la molestia social.El 03 de febrero de 2016 representantes del sector transporte y el Gobierno informaron que las unidades de transporte dispondrán de una prórroga de seis meses para poder instalar los GPS. El acuerdo surgió una semana después que la Policía Nacional hiciera pública una normativa que entre otros aspectos manda a instalar GPS en las unidades de buses, además de establecer controles rigurosos para evitar el exceso de pasajeros. Más de 800 unidades de transporte no son suficientes para atender demanda de población. En promedio cada dueño de una unidad de transporte público en el país deberá desembolsar US$130 para poder instalar un Sistema de Localización Satelital (GPS). La inversión que deberán realizar las más de 8,000 unidades que integran el parque del transporte interurbano, urbano y del sector escolar superará el millón de dólares. En Managua el pasaje del transporte urbano colectivo se mantiene en C$2.50 y cada día se movilizan un poco más de 853,000 usuarios en una flota compuesta por más de 8oo unidades. 100% Noticias visitó varias cooperativas de transporte a fin de conocer si éstas buscarán alternativas para responder a las demandas de usuarios, no obstante, se nos cerraron las puertas.