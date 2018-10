29, Febrero, 2016 29, Febrero, 2016 4:09 a.m. 4:09 a.m.

VOLCANES EN RELATIVA CALMA

La cordillera volcánica se encuentra en calma, informó hoy a 100% Noticias el geólogo Eduardo Mayorga. Según Mayorga, el volcán Momotombo lleva 22 horas luego de la última explosión que realizó la noche del sábado y causó alarma en poblados aledaños por la intensidad del evento que fue reportado por leoneses. ''Esa explosión es una de las mayores y se observó cómo el flujo piroclástico expulsó con fuerza material incandescente que cayó en los alrededores del coloso, sin embargo, no tenemos evidencias en los sismogramas que indiquen tomar una medida extrema para desplazar a la población, aunque las cenizas hayan afectado a poblados cercanos al volcán'', alegó. El geólogo comentó que el San Cristóbal se mantiene en calma, no obstante, el Telica presenta alta microsismidad y aclaró ''Cada volcán tiene su propia personalidad''. Respecto al Cerro Negro, dijo que presenta una condición de moderada calma. En caso al volcán Concepción explicó que el coloso presenta un comportamiento microsísmico similar al de días anteriores. Mayorga señaló también que el sismo de 1.5 grados con profundidad de 3 km que se produjo a las 7:51 de este lunes en Ciudad Sandino fue captado por la estación de Apoyeque. Y precisó ''no hay más eventos importantes y el sismograma marca un evento producto del choque de placas Coco y Caribe''. Stalin Andino/100% Noticias