INETER: DESCARTA EVENTOS DE MAYOR MAGNITUD EN CADENA VOLCÁNICA

El equipo de especialistas y científicos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), realizó una serie de estudios e investigaciones sobre la historia y estado actual de la cadena volcánica en Nicaragua, y como resultado objetivo descartó que en el futuro se puedan registrar eventos de mayor magnitud. El Director de Geología y Geofísica del Ineter, compañero William Martínez, indicó que estadísticamente, las probabilidades que se registre un evento de mayor magnitud en esta cadena compuesta por 18 volcanes activos, son mínimas, entre un 5% y 7%. No obstante, el experto en geología, advirtió a las familias siempre tomar en cuenta las medidas de precaución, aprender a convivir con estos fenómenos volcánicos y saber leer las señales de la Madre Tierra. “Tenemos varias estructuras volcánicas y tenemos varios sistemas de fallas que se están moviendo. Esto crea inquietud en la población. Pero debemos saber que estos eventos han sido frecuentes, y han sido casi una constante en la historia de Nicaragua”, explicó. Volcán Momotombo En relación a este coloso, explicó que hasta la fecha ha registrado más de 100 eventos, desde que se reactivó el pasado 1 de diciembre de 2015, tras permanecer 110 años dormido. “En la historia geológica, todo lo que hemos encontrado no nos da el indicio, ni las probabilidades que pueda haber un evento mayor en este volcán”, sostuvo. “Las precauciones nunca están demás; tomar medidas para que no haya afectaciones respiratorias”, sugirió a la población. El experto en esta materia, fundamentó que en los últimos 10 mil años solo se han registrado 2 eventos de mayor magnitud en el Momotombo. “Uno de estos eventos fue antes del periodo de la colonia, y otro después de la colonia, en 1609”, sostuvo. Ineter descarta eventos de mayor magnitud en cadena volcánica nicaragüense Volcán Masaya Sobre el Volcán Masaya, refirió que en este coloso se están registrando mucho tremores, asociados a un ascenso y movimiento del magma, actualmente visible en el cráter. “Con esto se da un aumento en la desgasificación, y también se pueden dar pequeñas explosiones. Y por la precaución, se cerró el Parque Nacional Volcán Masaya”, sostuvo. Sin embargo, aseguró que las posibilidades que el Volcán Masaya presente una erupción de mayor magnitud son bajas. “Siempre tenemos que tener las debidas precauciones. Y para los mismos investigadores, este lago de lava representa peligro”, anotó. Volcán Telica El volcán Telica, expuso que también se encuentra en fase con pequeños temblores de origen volcánico, tectónico, por debajo del edificio volcánico. “Esto hace presagiar que vamos a tener eventos explosivos, como efectivamente ya se han dado la madrugada y la tarde de este martes”, informó el compañero Martínez. El científico, manifestó que mientras exista esta condición, y se estén detectando estos movimientos en el Telica, siempre se manejará la posibilidad que continúen estas pequeñas y medianas explosiones. El equipo de científicos del Ineter, expresó que siempre es importante contar con los planes de respuesta, y planes familiares ante desastres naturales; además de seguir las medidas de precaución orientadas desde la Presidencia de la República a través de las instituciones. 19 DIGITAL