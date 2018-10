03, Marzo, 2016 03, Marzo, 2016 1:36 a.m. 1:36 a.m.

POLICÍA INVESTIGA ASESINATO DE HOMBRE EN MATAGALPA

La policía de La Dalia, en coordinación con Auxilio Judicial de Matagalpa investigan la muerte de Juan Aníbal García Rodríguez de 38 años de edad, quien fue salvajemente macheteado hasta ser decapitado, y dejando su cabeza a 20 metros de distancia de su cuerpo. El horrible hecho ocurrió en la comarca de Fila Grande, municipio de La Dalia, Matagalpa, cerca de una iglesia evangélica. El martes la Policía recibió una llamada del pastor evangélico de esa comunidad, (cuya identidad se mantiene en reserva) para dar a conocer el hallazago del cuerpo. El cuerpo de García Rodríguez fue reconocido por su mamá, Sandra Isabel Rodríguez Granado, quien explicó que su hijo había salido a buscar trabajo el domingo a la comarca de Fila Grande, pero nunca regresó a su casa. Moisés Enrique Robinson, Jefe de Relaciones Públicas de la Policía departamental, indicó que la víctima no es originaria de la zona y por lo tanto presumen que pudo ser emboscado el mismo domingo. También informó que aún no existen hipótesis sobre las causas del crimen. Según las autoridades existe un sospechoso, un sujeto que es considerado problemático en la comunidad de Fila Grande y el poblado de la Dalia, pero el nombre no se dio a conocer. Hasta el momento no hay personas detenidas por el asesinato. Fuente: El Nuevo Diario