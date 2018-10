03, Marzo, 2016 03, Marzo, 2016 12:39 p.m. 12:39 p.m.

FENIFUT Y JUGADORES LOGRAN ACUERDO

Después de una encerrona de casi tres horas, los jugadores de la seleccion de fútbol , llegaron a un acuerdo con FENIFUT, para mejorar las condiciones de la escuela de talentos de Diriambam en la que se concentran los futbolistas cuando son convocados. Los jugadores, amenazaban con no jugar un partido amistoso contra El Salvador , este 09 de Marzo, si la Fenifut no les daba respuesta. Sobre los viáticos que también reclamaban los jugadores, se acordó tres tipos de montos económicos pero la cifra no se dio a conocer , porque aún ultiman detalles para fijarlos https://www.youtube.com/watch?v=3vwBmGELU0s En el 2015 , el Azul y Blanco tocó los corazones de todos los nicaraguenses tras derrotar a Jamaica , los mimados de CONCACAF, dos goles por cero, en las eliminatorias, rumbo a la Copa Mundial 2018