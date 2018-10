04, Marzo, 2016 04, Marzo, 2016 7:45 a.m. 7:45 a.m.

ORGANIZACIÓN CONTRA LA TORTURA PIDE INVESTIGACIÓN

La organización mundial contra la tortura emitió una acción urgente donde solicitan al gobierno de Nicaragua investigar el ataque del que fueron víctimas los activistas del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), Carlos Bonilla y Gabriela García. “La Organización ha girado una acción urgente que significa que solicita a las organizaciones a nivel mundial que se dirijan al presidente Daniel Ortega, a la Comisionada Aminta Granera, a la fiscal Julia Guido y a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), demandando la investigación pronta y exhaustiva”, comentó a 100% Noticias Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Este viernes Gabriela García fue remitida al Instituto de Medicina Legal (IML) para que le realizarán la valoración física como parte del proceso investigativo que lleva a cabo la Policía Nacional. “Me hice presente para seguir el procedimiento sobre la investigación por parte de la Policía Nacional, pero no me valoraron psicológicamente, yo estoy dañada psicológicamente, siento que de repente me van apuñalar”, dijo García. https://www.youtube.com/watch?v=Iz_GWd-lJAM 100% Noticias