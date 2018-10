05, Marzo, 2016 05, Marzo, 2016 5:59 a.m. 5:59 a.m.

MINSA ENMUDECE SOBRE DEMANDA DE ESTUDIANTES DE LA UAM

La ministra de salud, Sonia Castro enmudeció cuando 100% Noticias le preguntó sobre la demanda de los estudiantes de la UAM, quienes exigen realizar prácticas en los hospitales públicos. Desde hace semanas los universitarios de esta universidad privada, reclaman igual derecho de realizar prácticas a como lo tienen los universitarios de las públicas. También le consultamos a Enrique Beteta, secretario general del MINSA y señaló que no tenía ningún comentario al respecto. ''No tengo comentarios al respecto'', refirió Beteta. Desde hace 9 años la UAM suscribía convenios con el MINSA para prácticas profesionales, sin embargo, este año no lo han renovado y dejaron sin realizar las mismas a unos 400 alumnos de medicina. Vea las reacciones de la ministra de salud en el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hWCQ17vwx_k 100% Noticias