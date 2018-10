05, Marzo, 2016 05, Marzo, 2016 7:30 a.m. 7:30 a.m.

JARQUIN DICE QUE REFORMA A LEY DE ENACAL ES NOCIVA

Reforma a Ley 276, debe vetarse, por ser nociva para el pais, dice el ex diputado Agustin Jarquin Anaya, sobre la ley que le da poderes a ENACAL, que ahora autorizara todos los Proyectos de Agua Potable y Saneamiento, que desarrollen las Personas Naturales, Jurídicas y las Alcaldías”. Para el ex diputado esta decisión debe corregirse. Jarquin señala que dandoles mas competencia a ENACAL es un error,y no va mejorar en las tareas que ella tienes. Vea aquí las declaraciones https://www.youtube.com/watch?v=x6r1zqm1eSo