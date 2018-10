06, Marzo, 2016 06, Marzo, 2016 3:31 a.m. 3:31 a.m.

USUARIOS ALARMADOS POR POSIBLE ALZA EN EL TRANSPORTE

Aunque todavía no es un hecho, la posible alza en el precio del transporte interurbano del país preocupa a los usuarios que a diario viajan a Managua para trabajar. A la pasajera Norma Elizondo, oriunda de Nandaime, le preocupa que el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI apruebe el aumento del 30% en el pasaje que piden los transportistas Interurbanos, señaló a El Nuevo Diario. “Ya tengo mis gastos definidos y pensar que quieren subirle al pasaje implicaría modificarlos completamente”, lamenta y continúa: “Dos pesos que aumente el pasaje al final de mes representan una suma con la que pudiste suplir otras cosas. Hay que ver esto como un problema que nos afecta a todos”. A diario viaja de Nandaime a Managua, pagando C$27 de ida y la misma cantidad de vuelta. Si el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) aprueba el alza de 30%, ella deberá pagar C$35. “El pasaje de Nandaime a Managua cuesta C$27, al día pago C$54 y eso multiplicado por los seis días me da C$324. Sumale a los C$27 ese 30%, te da C$35.1, por los pasajes que pago al día da C$70.2. Si lo multiplicás por los seis días laborales, da C$421. Nuevamente lo multiplicás por las cuatro semanas del mes y el resultado es C$1,684.8, ¡una cantidad mayor a los C$1,296 que presupuesto para este gasto!”, calculó Norma. Donaldo Mejía, presidente de la Cooperativa Nicaragüense de Transportistas Interurbanos (Conitrain), reiteró a El Nuevo Diario que no van a desistir de la propuesta, debido a que ellos viven del volumen de pasajeros que trasladan. “El Nuevo Diario decía que el alza desde 2008 es de 64%, estamos hablando de 8 años, y en ese período se debieron hacer 14 revisiones a la tarifa. Nosotros mantenemos la propuesta, hay que ver qué dice el MTI. La bajaremos solo si llegamos a algún acuerdo respecto a los beneficios”, planteó Mejía. El inspector del MTI, Danny Mendoza, señaló que durante los últimos días han constatado que los transportistas cumplan con la normativa emitida por la institución, de no viajar con pasajeros de pie. Los conductores que viajan con pasajeros que van de pie son multados con C$500. END