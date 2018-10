08, Marzo, 2016 08, Marzo, 2016 1:30 a.m. 1:30 a.m.

CIJ DARA SENTENCIA EL 17 DE MARZO SOBRE OBJECIONES EN CASO COLOMBIA - NICARAGUA

El próximo 17 de marzo el juez presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en la Haya, Ronny Abraham, leerá la sentencia sobre las objeciones preliminares en los dos casos que enfrentan a Colombia y Nicaragua por conflictos limítrofes en el mar Caribe, a fin de decidir sobre su admisibilidad, informó ayer el alto tribunal. La Corte decidirá si los dos casos planteados por Colombia y Nicaragua siguen adelante o no, y si la CIJ es competente para juzgarlos, indicaron a la agencia EFE, fuentes del alto tribunal de la ONU, y no se decidirá sobre los méritos o el fondo. Uno de los casos se remonta al 26 de noviembre de 2013, cuando Managua demandó a Colombia y pidió a la CIJ declarar que Bogotá viola su obligación de no usar o no amenazar con el uso de la fuerza, y de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por la Corte el 19 de noviembre de 2012, así como sus derechos soberanos y su jurisdicción sobre estas zonas. Para Mauricio Herdocia, experto en derecho internacional, en el caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia por violación de espacios jurisdiccionales en el mar Carbie, la CIJ "permitirá el pase"; ya que Colombia no tiene argumento para detener la demanda planteada. En el caso de la extensión de la plataforma continental, Herdocia, asegura que el tema "es un poco más complejo", ya que Colombia está haciendo valer el hecho que todavía Nicaragua no cuenta con el informe que emitiría la Comisión de Plataforma Continental de las Naciones Unidas (ONU). “Ellos están pretendiendo hacer ver que esa comisión todavía no ha emitido su informe, veremos cómo valorará la Corte ese requerimiento, el cual Colombia alegará con mayor fuerza”, explicó Herdocia. Fuente: El Nuevo Diario.