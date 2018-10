08, Marzo, 2016 08, Marzo, 2016 7:20 a.m. 7:20 a.m.

MEDICINA LEGAL SIN EMITIR DICTAMEN SOBRE MUERTE DE ANCIANA

''Puedo afirmar que el Instituto de Medicina Legal no ha emitido ningún diagnóstico sobre la causa de muerte de la señora'', aclaró el director del IML, Zacarías Duarte. Duarte enfatizó que aún trabajan en la realización de los estudios post morten y toxicológicos para determinar el motivo del fallecimiento de la anciana. ''Nosotros no podemos emitir un diagnóstico todavía porque los estudios siguen pendientes y se informará una vez que concluya el proceso, pero en este momento no podemos emitir una opinión y puedo afirmar que el IML no ha relevado ningún diagnóstico'', expresó Duarte por vía telefónica a 100% Noticias. El director del IML indicó que en los próximos días concluirán los estudios del caso, sin especificar la fecha exacta. El cuerpo sin vida de Tomasa Palma Ampié, de 64 años fue hallado el día sábado en su casa de habitación ubicada en el barrio El Riguero de Managua y su hijo, José Benito Lara de 44 años, figura como el principal sospechoso de su muerte. A Lara se le vincula con el supuesto crimen por la aparente relación conflictiva que sostenía con su madre, a quien se encontró muerta a la par de su cama y con manchas de sangre en su vestimenta. Lara fue trasladado ayer lunes a las celdas de la policía del Distrito I. https://www.youtube.com/watch?v=1JwBWDLCujU Stalin Andino/100% Noticias