GATO CASERO EN ROBO DE CASA EN COLONIA EL PERIODISTA

5 mil dólares es el monto de las pérdidas.

Gato casero, es lo que presumen que hubo en el robo con fuerza de una casa en la Colonia El Periodista la tarde del lunes. Los ladrones tenían estudiados los movimientos de sus víctimas, pues sabían que los tres jóvenes que habitan en la vivienda trabajan y llegan hasta en la noche.Lo más raro, es que los delincuentes tuvieron el tiempo suficiente para escoger su botín, ya que agarraron solo prendas de oro, electrodomésticos y aparatos tecnológicos, así como maquillaje y perfumería de marca. “Entraron por la cocina, se llevaron una computadora portátil, dos cámaras fotográficas, un televisor plasma de 40 pulgadas, entre otras prendas de valor”, dijo Irma Palacios, una de las perjudicadas. Los delincuentes hasta se llevaron a Luna, una perrita de un año de raza poodle, mascota de Palacios. Si alguien tiene información de Luna puede llamar al número 89967073, habrá recompensa y no se harán preguntas. “Ahí hay gato encerrado. Los ladrones saben lo que estaban haciendo y no son nuevos en el negocio, porque hasta usaron guantes para no dejar huellas dactilares”, dijo una fuente policial. El agente dijo que ya tienen a los sospechosos ubicados, pero evitó dar mayores detalles para evitar que estos se den a la fuga.END