PROHIBEN A LOS INN INGRESO A COSTA RICA

Los comediantes de INN no pueden ingresar a Costa Rica a presentarse a un show programado para el 18 y 20 de marzo. El Ministerio de Seguridad de la vecina del sur informó la tarde de este jueves a través de un comunicado que la Dirección de Migración y Extranjería no permitirá el ingreso del humorista Reynaldo Ruiz, alegando que "este nicaragüense pondría en riesgo su vida en caso de entrar a Costa Rica, en razón de que existe información de inteligencia que revela que podría verse afectado por terceras personas. La causa seria la publicación de un video llamado “La Tiradera”, que hizo anteriormente Ruiz y en el que se burlaba de los costarricenses, según el comunicado, dice el comunicado. Consultamos a José Ramón Quintanilla, JR, de INN y dijo que ya tenían conocimiento de las amenazas, pero que aun así irían, pero ahora que prohibieron el ingreso, no habrá show y decidieron cancelarlo. En la nota de prensa también argumentan que “Costa Rica considera deleznables las manifestaciones xenofóbicas que pequeños sectores de ambos países profieren entre sí. Respetamos la libertad de expresión pero consideramos más importante el resguardo de la integridad física de estos dos artistas de nuestro hermano país Nicaragua. La xenofobia entre costarricenses y nicaragüenses es rechazada por ambos gobiernos que procuran mejorar sus relaciones bilaterales por el bienestar nacional”, dijo el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata Vega. Diferentes medios de comunicación como Mundo CR, indican que los puestos fronterizos ya han sido alertados de que no pueden permitir el ingreso de este extranjero, basados en el artículo 61 de la Ley General de Migración y Extranjería que dice que faculta a tomar esa decisión cuando “existan motivos fundados para considerar que su ingreso compromete la seguridad pública”, ya que en este caso podrían verse afectados ambos humoristas nicaragüenses y además, darse una alteración del orden público en razón de la disconformidad que existe entre algún sector de la población costarricense. 100% NOTICIAS consultó al embajador de San José en Managua y dijo que el comunicado es claro que detalla que el no ingreso de los INN es en base al articulo 61 de la ley de migración.

https://www.youtube.com/watch?v=Tetohk6T5Ek Aqui el video de La Tiradera