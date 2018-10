12, Marzo, 2016 12, Marzo, 2016 3:15 a.m. 3:15 a.m.

MINSA FUMIGÓ VIVIENDAS EN BARRIO JORGE DIMITROV

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud (Minsa) continúa en la lucha incansable por erradicar las epidemias en los hogares nicaragüenses. En horas de la tarde de este viernes, visitó las dos mil viviendas del Barrio Jorge Dimitrov, ubicado en el distrito I de Managua. El objetivo fue concientizar a las familias de la importancia de la limpieza en el hogar, evitar los criaderos de zancudos, evitar mantener depósitos de agua que no se utilicen diariamente, tirar a la basura objetos y calaches que no se ocupen, barrer y cepillar pilas tres veces por semanas. El zika, dengue y chikungunya son enfermedades que se pueden evitar si todas la población mantienen la limpieza en el hogar. El señor Amancio José Espinoza destacó que “para mí estas visitas están bien porque así el zancudo no molesta mucho. Me dijeron que evite charcas, que no almacene agua innecesariamente”. Asimismo, la señora Vilam Briones, indicó que su mayor preocupación son sus hijos, por tal razón la limpieza en su hogar es una prioridad. “Hay partes que tienen acumuladas un montón de cosas (basura y objetos), en mi casa usted puede entrar y verá que está limpio porque tengo muchos niños y hay que cuidarlos”. “Hay que apoyarlos a todas estas personas, de verdad hacer caso a lo que ellos nos dicen, apoyarlos para hacer la limpieza”, destacó Vilma. La doctora Karen Villagra Torres, directora del Centro de Salud "Roberto Herrera", explicó que las acciones que están realizando promueven la destrucción de criaderos. “Nosotros tenemos tres sectores que andamos cubriendo en este momento con Inatec, unos 48 compañeros más 8 compañeros de salud que andamos haciendo eliminación y destrucción de criaderos”. “Este barrio ya lo tenemos abatizado y fumigado y estamos de nuevo iniciando la etapa de eliminación de criaderos”, sostuvo Villagra. El 19 Digital