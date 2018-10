12, Marzo, 2016 12, Marzo, 2016 5:55 a.m. 5:55 a.m.

ATAQUE AL MDN SIN RESULTADOS POLICIALES

16 días transcurrieron del ataque al activista del Movimiento Democrático Nicaragüense, MDN, Carlos Bonilla. Bonilla denunció este sábado que la Policía Nacional todavía no le informa de quienes fueron los autores de la tentativa de homicidio y lesiones sufridas. El día de los hechos, Bonilla y su esposa Gabriela salieron de su casa en la Colonia 10 de junio para entregar unas firmas y encuesta al Consejo Supremo Electoral exigiendo elecciones observadas y transparentes. Antes de abordar el taxi, 5 sujetos desconocidos los atacaron con puñales. Algunas personas informaron que se había capturado a dos sospechosos, pero la policía no ha oficializado nada. Lo único que expresó la primer comisionada Aminta Granera días después, fue que todos los casos son investigados por la Policía Nacional, cuando le preguntamos sobre cómo iban las investigaciones del ataque a los activistas del MDN. Bonilla dijo a 100% Noticias lo siguiente: ''No se ha dado ningún tipo de declaración sobre el caso, vivimos en una casa de seguridad porque no sabemos si nos harán daño, esto no es una manera de vivir. Tenemos temor que nos puedan agredir y la Policía no nos da respuesta. No hemos hecho daño a nadie para estar así'', comentó. https://www.youtube.com/watch?v=HY15T6NEgS8 100% Noticias