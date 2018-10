13, Marzo, 2016 13, Marzo, 2016 3:02 a.m. 3:02 a.m.

ADOLESCENTE MUERE TRAS EXPLOSION DE BOMBA DE MECATE

Erling Javier Martínez Meza, de 17 años, originario de la comarca Santa María de Posoltega, fallecio la tarde de este Viernes, luego que una mochila que llevaba en sus espalda, cargada de explosivos estallara, por el roce y el calor de la motocicleta Génesis, color negra, placa CH21634, en la que viajaba como pasajero. De acuerdo con el Nuevo Diario un equipo de trabajo de la Policía Nacional investiga en el sector de Mechapa, jurisdicción de El Viejo, Chinandega, el uso, traslado y producto embodegado de las bombas de mecha lenta que utilizan para la pesca. Se sabe que por estas acciones están detenidos los zarpes, al menos por este fin de semana. El conductor de la motocicleta, Wilbert Alberto Catín Ramírez, de 23 años, quien trasladaba al joven que fallecio está en la sala de ortopedia del hospital España en Chinandega porque sufrió quemaduras de segundo grado en la espalda, brazos y extremidades inferiores. En sus declaraciones a la Policía dijo que no sabe quién era el muerto, porque “le di raid a un joven que me pidió el favor a la entrada de Jiquilillo”. Algunos pobladores solicitaron a las autoridades que se tomen medidas de control para revisar los vehículos que entran y salen porque a pesar de que hay presencia del Ejército y de la Fuerza Naval, no vigilan si se trafica o no con las bombas artesanales que están acabando con los bancos de pesca.