14, Marzo, 2016 14, Marzo, 2016 9:53 a.m. 9:53 a.m.

ALEMAN: “MI FAMILIA TIENE DERECHO”

None

La lista a diputados podrían terminar con la luna de miel entre el candidato del PLC, Noel Vidaurre y el presidente honorario de este partido, Arnoldo Alemán. la semana pasada Vidaurre dijo que no llevaría en su lista de candidato a ningún familiar del ex presidente, no obstante Alemán respondió que su familia tiene derecho. Esta advertencia hecha por el candidato presidencial del PLC, fueron desestimadas por el presidente Honorario del PLC que podría imponer en la lista de candidatos a diputados a algunos de sus familiares, incluyendo a su esposa María Fernanda Flores. Algunos señalan que la luna de miel entre Vidaurre y Alemán podría concluir antes que inicie oficialmente la campaña electoral. Esta sería la segunda vez que Vidaurre abandonaría una candidatura presidencial en plena campaña. https://www.youtube.com/watch?v=i-e24acDxh4