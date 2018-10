15, Marzo, 2016 15, Marzo, 2016 5:52 a.m. 5:52 a.m.

MITRAB PRESENTA COMUNICADO OFICIAL SOBRE VACACIONES DE SEMANA SANTA

None

El Ministerio del Trabajo (Mitrab) dio a conocer el comunicado en el que se señala que los trabajadores del Estado disfrutarán de las vacaciones de Semana Santa a partir del viernes 18 hasta el domingo 27 de marzo. Sin embargo, la institución detalla que los días sábado 26 y domingo 27 de marzo no afectarán las vacaciones acumuladas por los trabajadores, retornando a sus labores el día lunes 28 de marzo. El segundo punto de este comunicado establece que en relación a los trabajadores al servicio del Estado y sus instituciones, disfrutarán de descanso con goce de salario, los días Jueves y Viernes Santo del presente año por ser feriados nacionales, como lo señala el artículo 66 del Código del Trabajo, aclarando que no van a cuenta de vacaciones. Para el caso de las empresas privadas y demás centros de trabajo, el comunicado señala que estas se regirán por la costumbre, conveniencia y acuerdos que se celebren entre trabajadores y empleadores, pero que serán de descanso obligatorio con derecho a salario, por ser feriados nacionales los días Jueves y Viernes Santo del año en curso, tal como lo estipula el artículo 66 del Código del Trabajo. De esta disposición se exceptúan aquellas labores que por su naturaleza no pueden ser interrumpidas de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo, así como aquellas empresas que por su característica están afectadas por el presente ciclo agrícola, caso en el cual se estará sujeto a lo establecido en el artículo 70 del mismo código. El 19 digital