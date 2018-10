15, Marzo, 2016 15, Marzo, 2016 10:13 a.m. 10:13 a.m.

EDAD NO LIMITA A CANDIDATOS

None

La Constitución Política de Nicaragua no establece límites de mayoría de edad para aquellas personas que quieran presentar candidaturas a cargos de elección popular, sin embargo el diputado Wilfredo Navarro considera que la carta magna debe ser reformada y establecer un límite hasta los 75 años, esto para evitar que hayan candidatos presidenciales longevos que sean incapaz de manejar los hilos de un país. La constitución solo estable que para ser diputado se requiere ser mayor de 21 años y para ser presidente de la republica ser mayor de 25 años de edad, pero no establece un límite de mayoría de edad. El diputado Wilfredo Navarro señala que debe establecerse un límite de edad en los cargos de elección popular. Pero no existe una voluntad política de los partidos mayoritarios en reformar la Constitución. El PLI insiste en la candidatura de Fabio Gadea quien cumplirá 85 años. La constitución política establece que para ser magistrado judicial, electoral o fiscal general de la república, los aspirantes deben ser menores de 75 años.