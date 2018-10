16, Marzo, 2016 16, Marzo, 2016 2:28 a.m. 2:28 a.m.

CIJ DECIDIRÁ MAÑANA SU COMPETENCIA EN DISPUTA COLOMBIA - NICARAGUA

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se pronunciará mañana sobre su competencia para juzgar dos disputas territoriales que enfrentan a Colombia y Nicaragua por sus fronteras marítimas en el Caribe. Bogotá afirma que la CIJ, el principal órgano judicial de la ONU, carece de competencia para juzgar estas demandas nicaragüenses, pero Managua afirma lo contrario. En un primer caso, Managua solicitó a la CIJ que declare "el rumbo exacto" de una plataforma continental en el Caribe; y en el segundo acusa a Colombia de incumplir un fallo de esa Corte sobre los límites marinos entre ambos países. "La Corte de La Haya no es competente para conocer las demandas de Nicaragua", escribió el sábado en el diario El Tiempo la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, cuyo país presentó excepciones preliminares ante el tribunal con la intención de frenar las dos demandas presentadas por Managua en 2013.Pero en Managua opinan lo contrario. La CIJ se va a declarar competente "porque no veo una razón por la que haga lo contrario", dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Nicaragua, el diputado oficialista Jacinto Suárez, a la prensa. En el primer caso, Managua solicitó en septiembre de 2013 a la CIJ que falle y declare "el rumbo exacto" de una plataforma continental en el Caribe, más allá de las 200 millas náuticas de la costa nicaragüense, sin perjuicio de derechos de terceros estados. Para Managua, la Corte no se pronunció sobre este tema en una sentencia dictada en 2012 que ratificó la soberanía colombiana sobre un grupo de islas del archipiélago de San Andrés y cayos adyacentes, pero concedió a Nicaragua una amplia zona en el Caribe, antes bajo dominio de Bogotá. Nicaragua estima que el fallo dejó abierta la posibilidad de que la CIJ se pronunciara a su favor en una etapa posterior. Colombia sostiene, sin embargo, que la Corte ya se pronunció sobre este asunto en el fallo de noviembre de 2012 y que el asunto está cerrado. Nicaragua lleva pidiendo desde 2013 a la ONU un informe sobre la plataforma, pero todavía no lo ha recibido, lo que "podría plantear algunos inconvenientes" en el proceso en la CIJ, dijo a la AFP el experto nicaragüense en derecho internacional Mauricio Herdocia. El Nuevo Diario.