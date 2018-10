17, Marzo, 2016 17, Marzo, 2016 10:48 a.m. 10:48 a.m.

EL DESTIERRO DEL CIRCO RENATO

El Circo Renato de origen mexicano vive una especie de destierro en Nicaragua porque no puede regresar a su país de nacimiento, ni viajar a otros países de América Latina por las leyes de protección animal. Si bien Nicaragua es uno de los países pioneros en esta materia y suscriptora de la declaración universal de los derechos animales, permite el espectáculos circense de los animales, pero bajo condiciones sanitarias y físicas hacia los animales. El veterinario Enrique Rimbaud aseguró que el circo de Renato no cumple con los requisitos de ley y anuncia que el próximo año va a retomar la lucha para que Nicaragua no permita más los espectáculos con animales, como los hicieron hace dos años, pero que fue rechazada por el ejecutivo a través de un veto. https://www.youtube.com/watch?v=IdyW76riI2Y